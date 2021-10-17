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طقس الأحد : سماء قليلة السحب واجواء حارة

2021-10-17 / 8:57 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بأقصى جنوب البلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية خلال النهار والليل.

و ستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بالأطلس و الشمال و صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن تناثر بعض الحبات الرملية داخل أقاليمنا الجنوبية و الجنوب-الشرقي.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشرق بالجنوب، من الشمال بالقرب من السواحل ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و 17 درجة بالمنطقة الشرقية و ما بين 21 و 27 درجة بأقصى جنوب البلاد وستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 35 و 41 درجة داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و 36 درجة داخل منطقة سوس، وما بين 29 و 35 درجة بالجنوب- الشرقي، بملوية، سهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط وستكون ما ما بين 22 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية، بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون بحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق

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