اعتداء شنيع على مصور صحفي اثناء ضبط سائق نقل سري بالدارالبيضاء

2021-10-17 / 1:41 صباحًا
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تعليق واحد

  1. اول مخالفين للقانون هم سائقو سيارة الاجرة الصغيرة فقد حولوها الى طاكسي كبير بحيث يحمل اكثر من زبون او رحلة وليس للراكب الحق في الاحتجاج
    سائق الطاكسي الصغير هو من يختار الوجهة ويرفض الذهاب الى مناطق بالمدينة بدواعي كثيرة

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