الابراهيمي : حان الوقت لزيادة العاملين بطب المستعجلات وأخصائيي الانعاش

2021-10-16 / 10:10 مساءً
1
هبة بريس -

قال مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية بكلية الطب والصيدلة بالرباط. عزالدين إبراهيمي، اليوم السبت بالرباط،أن طب المستعجلات بالمغرب يواجه عدة تحديات أبرزها “النقص الملحوظ” في عدد الممارسين.

وعبر عن أسفه قائلاً “في الوقت الحالي، لم يتبق لنا سوى عشرين طبيبا ممارسا بالمستعجلات في المغرب”، مشددا على أنه “حان الوقت لزيادة عدد الممارسين في هذا التخصص”.

وأوضح البروفيسور ابراهيمي الذي كان يتحدث في إطار أعمال المؤتمر الدولي الخامس للجمعية المغربية لطب المستعجلات، إنه في ضوء الارادة الملكية في توسيع التغطية الاجتماعية والطبية لملايين المواطنين ، فإن “طب مستعجلات فعال يشكل أكثر من أي وقت مضى أولوية مطلقة “.

وأكد على مساهمة الطب العسكري في تعزيز هذا التخصص في المملكة بفضل انخراط والتزام الاطباء العسكريين، معربا عن أمله في أن يتم في المستقبل القريب توظيف أول المدرسين / الباحثين في طب المستعجلات المدنية.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش المؤتمر ، أنه خلال الجائحة ، تم إثبات الكثير من الامور، بما في ذلك الحقيقة التي لا جدال فيها وهي أنه “بدون طب المستعجلات الذي يستجيب أثناء الأزمات، لا يمكن الخروج من الأزمة”.

وأضاف “إنه نداء لإنقاذ حياة المغاربة ونحتاج لأطبائنا في المستعجلات ولاخصائيي الإنعاش” ، مجددا دعوته لتعزيز هذا التخصص والارتقاء بالتكوين في هذا المجال ، خاصة وأن القرن الحادي والعشرين يتسم بأزمات صحية متتابعة.

وقد تميزت أشغال المؤتمر بتنظيم سلسلة من ورشات العمل والمحاضرات بمشاركة نخبة من المتخصصين والذين تناولوا القضايا المتعلقة بطب المستعجلات في ترابطه مع العديد من تخصصات الطب الأخرى.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء : إختفاء 900 مليون من قيمة تجهيزات بالمركب ثقافي ” محمد عصفور”

البيضاء : إختفاء 900 مليون من قيمة تجهيزات بالمركب…

2021-10-17 / 3:13 مساءً
Photo of المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن عروض تذاكر بـ49 درهم

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن عروض تذاكر بـ49…

2021-10-17 / 2:23 مساءً
Photo of 20 سنة عن خطاب ” أجدير ” نحو سياسة لغوية والمصالحة مع الذات الوطنية

20 سنة عن خطاب ” أجدير ” نحو سياسة…

2021-10-17 / 1:47 مساءً
Photo of إنزكان : ساكنة الدشيرة تتنفس أكوام الازبال والمجلس المنتخب لم يبادر لحل الأزمة

إنزكان : ساكنة الدشيرة تتنفس أكوام الازبال والمجلس المنتخب…

2021-10-17 / 1:09 مساءً
Photo of تارودانت : إجتماع إقليمي لتحقيق السلم الاجتماعي بين الرعاة الرحل والساكنة

تارودانت : إجتماع إقليمي لتحقيق السلم الاجتماعي بين الرعاة…

2021-10-17 / 12:21 مساءً
Photo of خبير : قضية الصحراء المغربية.. الجزائر تتحمل “مسؤولية تاريخية”

خبير : قضية الصحراء المغربية.. الجزائر تتحمل “مسؤولية تاريخية”

2021-10-17 / 11:39 صباحًا
Photo of العثماني بعد عدوته لعيادته ..السياسة ليست مهنة، إنما هي مهمة نضالية

العثماني بعد عدوته لعيادته ..السياسة ليست مهنة، إنما هي…

2021-10-17 / 11:21 صباحًا
Photo of العنف ضد النساء في المغرب..ارتفاع مسجل وارقام متباينة

العنف ضد النساء في المغرب..ارتفاع مسجل وارقام متباينة

2021-10-17 / 10:27 صباحًا
Photo of أسا الزاك.. قافلة طبية متعددة التخصصات بجماعتي أسا والمحبس

أسا الزاك.. قافلة طبية متعددة التخصصات بجماعتي أسا والمحبس

2021-10-17 / 9:44 صباحًا
Photo of طقس الأحد : سماء قليلة السحب واجواء حارة

طقس الأحد : سماء قليلة السحب واجواء حارة

2021-10-17 / 8:57 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق