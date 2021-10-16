"Prisoner waiting to be hung, Correctional Services Museum, Stanley, Hong Kong"

دفاعا عن الحق في الحياة..مختصون يناقشون مبادرات الغاء عقوبة الاعدام بالبيضاء

2021-10-16 / 9:50 مساءً
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هبة بريس - و م ع

اعتبر مشاركون في لقاء نظم، اليوم السبت، بالدار البيضاء، بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام (10 أكتوبر من كل سنة) ، أن كل الجهود والمبادرات التي تصب في اتجاه إلغاء عقوبات الإعدام ، تروم الدفاع عن قيم الحياة وحقوق الإنسان .

وتم خلال هذا اللقاء ، الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والمرصد المغربي للسجون ، الوقوف عند مختلف المبادرات الترافعية ، والنقاشات العمومية ، التي لها صلة بإلغاء هذه العقوبة تماشيا ، مع ما ينص عليه دستور المملكة .

وفي هذا السياق ، أبرز السيد مصطفى نجمي مستشار بديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أن الأهم في هذه المبادرات التي تضع نصب عينيها إلغاء عقوبة الإعدام هو إغناء النقاش ، ووضع أسس للترافع بخصوص هذا الموضوع الهام ، لافتا إلى أن الهدف من هذه النقاشات أيضا هو جعل الدفاع عن الحق في الحياة لا يقتصر على المهتمين بالشأن الحقوقي ، ولكن أيضا على كافة شرائح المجتمع .

من جهتها، أكدت الأستاذة السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء – سطات ، أن الأمر يتعلق فعلا بنقاش عمومي ترافعي بشأن إلغاء هذه العقوبة لضمان الحق في الحياة ، مشيرة إلى أن فلسفة العقاب يجب أن يكون لها بعد حقوقي من خلال إعادة التأهيل والإدماج .

من جانبها شددت السيدة حسنى الزباغدي ( أستاذة فلسفة ، ومؤطرة ورشات فلسفية )، على أنه يتعين تشخيص هذا المشكل بشكل أعمق ، والذي هو في جوهره مشكل فلسفي حقيقي له عدة أبعاد وتشعبات ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية إلغاء هذه العقوبة ، وذلك في إطار مواصلة مختلف الإصلاحات التي باشرها المغرب منذ سنوات .

وبالمناسبة، جرى فتح نقاشات ساهم فيها حقوقيون وجامعيون وفاعلون جمعويون ، حيث تم التوقف عند عدد من الأنشطة المنظمة وطنيا والتي تصب في خانة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ، والذي يعد الحق في الحياة أسماها ، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

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