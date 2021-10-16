نائب فرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تأمين اتفاقياته مع المغرب

2021-10-16 / 9:00 مساءً
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هبة بريس - الرباط

دعا النائب لوران جارسيا ، عضو لجنة الشؤون الثقافية والتعليم في الجمعية الوطنية الفرنسية ، الاتحاد الأوروبي إلى تأمين اتفاقياته مع المغرب ، “البلد الأكثر استقرارًا ومصداقية في المنطقة الجنوبية. من البحر الأبيض المتوسط”.

ونوه جارسيا ، رئيس بلدية مدينة لاكسو ، خلال لقاء مع القنصل العام المغربي في ستراسبورغ ، إدريس القيسي ، بنسبة المشاركة الكبيرة للمواطنين المغاربة من الأقاليم الجنوبية في الانتخابات الأخيرة ، متجاوزة متوسط ​​البلاد. وهو ما يدل على تمسكهم بحل الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب ورحبت به قرارات مجلس الأمن.

وقال جارسيا ان المملكة تواصل بقيادة الملك محمد السادس إحراز تقدم في عمليتها السياسية والاقتصادية النموذجية ، مؤكدة على أهمية النموذج التنموي الجديد الذي سيكون خارطة طريق الحكومة لازدهار اقتصادي جديد خلال السنوات المقبلة.

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