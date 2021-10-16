ابتدائية الرباط تتابع أساتذة متعاقدين في حالة سراح

هبة بريس - الرباط

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم السبت، متابعة الأساتذة المتعاقدين المعتقلين على خلفية احتجاجات الخميس 14 اكتوبر 2021 في حالة سراح، بعدما قضوا 48 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية.

وحددت المحكمة تاريخ 30 دجنبر 2021 موعدا لأول جلسة لمحاكمة الاساتذة بتهم العصيان وخرق حالة الطوارىء الصحية .

وتدخلت قوات الأمن العمومي، امس الجمعة بالعاصمة الرباط، لتفريق الآلاف من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يواصلون الاحتجاج ضد “نظام التعاقد” كما قررت “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد”، خوض إضراب وطني أيام 12، 13، 14، 15 و16 أكتوبر الجاري.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0