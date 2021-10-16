ماء العينين : “ماالذي يريدونه من حزب العدالة والتنمية ؟ “
قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين ، أن عبد الاله بنكيران الأمين العام السابق للبيجيدي ، لم يسهم يوما في إضعاف الحزب، وهو أمر يعترف به خصومه قبل أصدقائه بحسب قولها .
وتساءلت ماء العينين في تدوينة لها على صفحتها بالفضاء الأزرق حول ما الذي يريدونه من حزب العدالة والتنمية؟ ، قائلة:”كانوا يقولون أنه حزب يترأس الحكومة والجماعات الترابية ويتصدر المشهد الانتخابي، لذلك بقي في قلب عواصف الهجوم والإنتقاد الشرس لمدة 10 سنوات، اليوم هو حزب -حسب انتخابات 8 شتنبر العجيبة- يتذيل الترتيب الإنتخابي ويتموقع في المعارضة، فلماذا يتم استهدافه في وسائل إعلامية من المفترض أنها تمول من جيوب دافعي الضرائب، ومن المفترض أن تتجنب الانحيازات الحزبية والسياسية المكشوفة.”
وأضافت ماء العينين بالقول أن مايجري داخل الأحزاب السياسية شأن يعني العموم لكن مع ذلك وجب احترام إرادة أعضاء الحزب واختياراتهم التنظيمية الداخلية، حيث قالت :” قاعدة الحزب قاعدة مُسيسة ومُجربة ولها من الخبرة ما يؤهلها لخوض نقاش المرحلة بصعوباته وحساسيته في ظل الظرف الصعب الذي يجتازه الحزب، وهو في النهاية حزب مغربي مشهود له بالوطنية والنزاهة مهما كان الإختلاف معه.”
7 تعليقات
الوطنية نعم النزاهة لا العدالة الاجتماعية لا الزكاة لا وزارة تكون مكلفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا مافعلتم هو ضرب القدرة الشرائية المغاربة ويزيدكم بان حزبكم لا كرامة له وفي آخر لحضة من حكمكم كل المواد الغذائية والكزوال ارتفعت بدون حسيب ولا رقيب اذن حتى المعارضة من العار ان تدعوا ارجلكم فيها ويزيدكم بان المغاربة كلهم والاحزاب والنقابات والوزراء،مسلمون اليس كذلك
العثماني ذهب إلى منصبه (دكتور نفساني) ولماذا يحاول الرجوع يقوم بجمع المرضى ومن بينهم الموجودين في الصورة هههههههههههه
من هم !؟
دائما تبنون على المجهول وتمثلون دور البطل أقصد بصل ،
تعطون لأنفسكم قيمة وهمية لا توجد إلا في صلب أمخاخكم
أنتم من اجتمعتم على المواطن الضعيف والمتوسط وتتابعت برامجكم في دكدته …،
حتى النتائج تشككون في مصداقيتها رغم أنها تعكس كامل الحقيقة، لو كانت هناك إمكانية لأسقطكم الناس منذ مدة ،.
لا قيمة لكم والشرفاء منكم غادروا حزب المريدين.
أنا مواطن بسيط ..، ولست هم!.
كفى من البكاء على الاطلال، 10 سنوات ماذا قدمت للمغرب، غير مصالحكم، الجرائد الوطنية تنتقد الحزب لانه ضيع الوطن والمواطن مدة عشر سنوات.
انت يا ماء الودنين مازال عندك الوجه باش تهدري سيري ستري راسك
انت لست ماء العينين لان ماء العينين تنزل من العين عندما يعاني الانسان من الظلم و القسوة هكذا هو حزبكم اذا هل وصلك المراد و الغاية .
حزب خرج على المغرب والمغاربة خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة