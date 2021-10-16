ماء العينين : “ماالذي يريدونه من حزب العدالة والتنمية ؟ “

2021-10-16 / 8:28 مساءً
7
هبة بريس- الرباط

قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين ، أن عبد الاله بنكيران الأمين العام السابق للبيجيدي ، لم يسهم يوما في إضعاف الحزب، وهو أمر يعترف به خصومه قبل أصدقائه بحسب قولها .

وتساءلت ماء العينين في تدوينة لها على صفحتها بالفضاء الأزرق حول ما الذي يريدونه من حزب العدالة والتنمية؟ ، قائلة:”كانوا يقولون أنه حزب يترأس الحكومة والجماعات الترابية ويتصدر المشهد الانتخابي، لذلك بقي في قلب عواصف الهجوم والإنتقاد الشرس لمدة 10 سنوات، اليوم هو حزب -حسب انتخابات 8 شتنبر العجيبة- يتذيل الترتيب الإنتخابي ويتموقع في المعارضة، فلماذا يتم استهدافه في وسائل إعلامية من المفترض أنها تمول من جيوب دافعي الضرائب، ومن المفترض أن تتجنب الانحيازات الحزبية والسياسية المكشوفة.”

وأضافت ماء العينين بالقول أن مايجري داخل الأحزاب السياسية شأن يعني العموم لكن مع ذلك وجب احترام إرادة أعضاء الحزب واختياراتهم التنظيمية الداخلية، حيث قالت :” قاعدة الحزب قاعدة مُسيسة ومُجربة ولها من الخبرة ما يؤهلها لخوض نقاش المرحلة بصعوباته وحساسيته في ظل الظرف الصعب الذي يجتازه الحزب، وهو في النهاية حزب مغربي مشهود له بالوطنية والنزاهة مهما كان الإختلاف معه.”

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تنزانيا..شخصيات سياسية تدعو الى طرد “الجمهورية الوهمية “من الاتحاد الافريقي

تنزانيا..شخصيات سياسية تدعو الى طرد “الجمهورية الوهمية “من الاتحاد…

2021-10-16 / 10:42 مساءً
Photo of “مرتزقة فاغنر“ الروسية…تهديد مباشر للتمدد المغربي بإفريقيا

“مرتزقة فاغنر“ الروسية…تهديد مباشر للتمدد المغربي بإفريقيا

2021-10-16 / 9:05 مساءً
Photo of نائب فرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تأمين اتفاقياته مع المغرب

نائب فرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تأمين اتفاقياته مع…

2021-10-16 / 9:00 مساءً
Photo of زيارة مرتقبة لوزيري الدفاع والاقتصاد الإسرائيليين إلى المغرب

زيارة مرتقبة لوزيري الدفاع والاقتصاد الإسرائيليين إلى المغرب

2021-10-16 / 4:11 مساءً
Photo of أمام الحكومة.. فتاح العلوي تستعرض إجراءات تحضير قانون مالية 2022

أمام الحكومة.. فتاح العلوي تستعرض إجراءات تحضير قانون مالية…

2021-10-16 / 2:38 مساءً
Photo of غوفرين: “تلقيت هدية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”

غوفرين: “تلقيت هدية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”

2021-10-16 / 1:48 مساءً
Photo of المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يختتم أشغال دورته الـ39

المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يختتم أشغال دورته الـ39

2021-10-16 / 12:12 مساءً
Photo of إيران: نطمح بأن تكون لدينا علاقات ودية مع المغرب

إيران: نطمح بأن تكون لدينا علاقات ودية مع المغرب

2021-10-16 / 11:41 صباحًا
Photo of العثماني: تلقيت الجرعة الثالثة من اللقاح وما يروج حول تأثيراتها السلبية غير دقيق

العثماني: تلقيت الجرعة الثالثة من اللقاح وما يروج حول…

2021-10-16 / 9:24 صباحًا
Photo of برئاسة عزيز أخنوش.. انعقاد مجلس الحكومة غدا السبت

برئاسة عزيز أخنوش.. انعقاد مجلس الحكومة غدا السبت

2021-10-15 / 6:09 مساءً

‫7 تعليقات

  1. الوطنية نعم النزاهة لا العدالة الاجتماعية لا الزكاة لا وزارة تكون مكلفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا مافعلتم هو ضرب القدرة الشرائية المغاربة ويزيدكم بان حزبكم لا كرامة له وفي آخر لحضة من حكمكم كل المواد الغذائية والكزوال ارتفعت بدون حسيب ولا رقيب اذن حتى المعارضة من العار ان تدعوا ارجلكم فيها ويزيدكم بان المغاربة كلهم والاحزاب والنقابات والوزراء،مسلمون اليس كذلك

  2. العثماني ذهب إلى منصبه (دكتور نفساني) ولماذا يحاول الرجوع يقوم بجمع المرضى ومن بينهم الموجودين في الصورة هههههههههههه

  3. من هم !؟
    دائما تبنون على المجهول وتمثلون دور البطل أقصد بصل ،
    تعطون لأنفسكم قيمة وهمية لا توجد إلا في صلب أمخاخكم
    أنتم من اجتمعتم على المواطن الضعيف والمتوسط وتتابعت برامجكم في دكدته …،
    حتى النتائج تشككون في مصداقيتها رغم أنها تعكس كامل الحقيقة، لو كانت هناك إمكانية لأسقطكم الناس منذ مدة ،.
    لا قيمة لكم والشرفاء منكم غادروا حزب المريدين.
    أنا مواطن بسيط ..، ولست هم!.

  4. كفى من البكاء على الاطلال، 10 سنوات ماذا قدمت للمغرب، غير مصالحكم، الجرائد الوطنية تنتقد الحزب لانه ضيع الوطن والمواطن مدة عشر سنوات.

  6. انت لست ماء العينين لان ماء العينين تنزل من العين عندما يعاني الانسان من الظلم و القسوة هكذا هو حزبكم اذا هل وصلك المراد و الغاية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق