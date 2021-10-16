عواقب الامتناع لغير الملقحين ..ماحقيقة الوثيقة المنسوبة لسلطات العرائش ؟

2021-10-16 / 7:48 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تداول عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ، وثيقة تدعو المواطنين غير الملقحين بالتوجه إلى أخذ جرعتهم الأولى من اللقاح وإلا سيتعرضون للعواقب المترتبة عن الامتناع .

الوثيقة المنسوبة لسلطات العرائش ،-لم يتسنى التأكد من حقيقتها- أثارت جدلا كبيرا بين رواد الفضاء الأزرق الذين اعتبروها بمثابة اجبار على أخذ اللقاح رغم غياب نصوص قانونية تفرض ذلك.

وتساءل عدد من المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي حول ما اذا كانت تلك الوثيقة حقيقية أم مفبركة ،سيما وسط تضارب للأنباء بخصوص توصل البعض باشعارات تدعوهم لاخذ جرعاتهم من اللقاح بينما ينفي آخرون ذلك ويؤكدون عدم اجبارية التلقيح .

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‫2 تعليقات

  1. اذا كان التلقيح اجباري على الدولة ان تتحمل اية آثار حانبية يتعرض لها الملقح اما ان تتنصل عن المسؤولية وتدع المواطن يحل المشكلة بنفسه وتختبئ وراء علل واهية فامر غير مقبول بتاتا

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