كأس “الكاف”..نهضة بركان يعود بفوز ثمين من تونس أمام إتحاد بن قردان
هبة بريس - القسم الرياضي
عاد نهضة بركان بفوز ثمين من تونس أمام إتحاد بن قردان بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ 32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
وسجل يوسف الفحلي الهدف الأول لنهضة بركان في الدقيقة 9.
وستقام مباراة الإياب بين الطرفين يوم الأحد القادم بداية من السابعة مساء على أرضية الملعب البلدي لبركان.
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6 تعليقات
مبروك والف مبروك على الانتصار.
إنها مدينة البرتقال فلما لا تنتصر منذ سنوات والنهضة البركانية لها دور اساسي في كرة القدم ومزيدا من التقدم والسير إلى الأمام.
مبروك للمغاربة بصفة عامة الفريق النهضة البركانية بصفة خاصة.
مسيرة موفقة بإذن الله تعالى والمزيد من التألق والابداع في الكرة المغربية.
يجب على وزارة الشبيبة والرياضة ان تدعم الفريق النهضة البركانية من اجل إعطاء أكثر
هذآ جد مشرف للنهضة البركانية بانتصارها أمام إتحاد بن قردان ولقد رفعوا رأس المغرب ورايته .