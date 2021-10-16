كأس “الكاف”..نهضة بركان يعود بفوز ثمين من تونس أمام إتحاد بن قردان

هبة بريس - القسم الرياضي

عاد نهضة بركان بفوز ثمين من تونس أمام إتحاد بن قردان بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ 32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وسجل يوسف الفحلي الهدف الأول لنهضة بركان في الدقيقة 9.

وستقام مباراة الإياب بين الطرفين يوم الأحد القادم بداية من السابعة مساء على أرضية الملعب البلدي لبركان.

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