منظمة تستنكر الاعتداءات الهمجية التي تعرض لها مهاجرون مغاربة باليونان

هبة بريس - الرباط

استنكرت المنظمة الديموقراطية للشغل فرع مغاربةالعالم، الإعتداءات الهمجية و القمعية التي تعرض لها مهاجرون مغاربة غير نظاميون باليونان .

وقالت المنظمة في بيان لها :”يعيش عدد من المغاربة الغير النظاميين على وقع تجاوزات اللإنسانية من خلال الضرب بالعصي والهراوات من طرف السلطات اليونانية، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين المغاربة بإصابات خطيرة، خصوصا على مستوى القفص الصدري و الظهر.”

وأضافت المنظمة في البيان ذاته أنه بعد ويلات الهجرة و المناخ و المغامرات فالمهاجرين المغاربة يعانون بشدة من التجاوزات الخطيرة داخل السجون، مطالبة الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي بحماية هؤلاء اللاجئين، الذين يلجؤون إليهم، وبالتطبيق الفوري والنزيه للقانون في هذه النازلة.

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