تطوان..مطالب للنيابة العامة بالتحقيق في عملية نصب واحتيال تجاوزت 100 مليون

هبة بريس - تطوان

قدم “الملاكون المشتركون لإقامة المنتصر بالله” بمارتيل شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، من أجل فتح تحقيق في شبهة “النصب والإحتيال وخيانة الأمانة والابتزاز” تجاوزت 100 مليون سنتيم .

وقال بلاغ للملاكين المشتركين توصلنا بنسخة منه ،أن “المالكان السابقان “قاما منذ سنة 2017 باستخلاص مبلغ مالي قدره 3000 درهم عن السنة الأولى، و 2500 درهم عن السنوات التالية، مجموع المبالغ المستخلصة تفوق 100 مليون سنتيم” حيث “لم يعملا على احترام القوانين الجاري بها العمل”.

وأضاف البلاغ، “وحيث أنه بتاريخ 4 غشت 2021 تم عقد جمع للإقامة، ليتبين أنها موضوع مجموعة من الخروقات والتجاوزات الأخرى”، منها “قيام المالكان إضافة إلى وجود اختلالات مالية سابقة، تفويتهما لشارعين عموميين على أنهما مرآب تابع للساكنة مقابل 400 درهم جرى استخلاصها من كل مالك، وظهور شقوق بالإقامة بسبب بناءهما طابق رابع وخامس بالتراجع برخصة انفرادية وأخرى لتسوية الوضعية مسلمتان من طرف الجماعة الترابية لمرتيل دون علم الوكالة الحضرية لتطوان…”.

وشدد البلاغ أن “استفزازات وطغيان المالكان السابقان لم يقف عند هذا الحد بل عملا على مواصلة استفزاز الساكنة ومطالبتهما بأداء رسوم “السانديك ” ومنعهم من استعمال المصاعد، وقيامهما بفتح نافذتين لمحلين تجاريين على الساحة في مخالفة لقوانين التعمير…

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