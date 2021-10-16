كان ضابطا في المخابرات الجزائرية ..فرنسا تسلم المغرب متورطا في تفجيرات فندق “أسني” الارهابية بمراكش

هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا كبيرا أعقب تصريحات الرئيس امانويل ماكرون حول تاريخ الجزائر ، أمرت السلطات الفرنسية بطرد مواطن جزائري اتهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم إرهابي على فندق “أطلس اسني” بمراكش سنة 1994.

وبحسب ماكشفت عنه صحيفة “لاراثون الاسبانية ” فقد أعلمت السلطات الفرنسية نظيرتها الجزائرية بنيتها تسليم الجزائري “عبد اللطيف زياد”، للمغرب، الذي يعتبر العقل المدبر لهجمات مراكش الارهابية رغم محاولة النظام العسكري الجزائري نفي علاقته بالعملية الارهابية .

وقالت الصحيفة الاسبانية“السلطات الفرنسية تستعد لطرد عبد اللطيف زياد، ضابط المخابرات الجزائري والمحرض الرئيسي، الذي حكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن ثماني سنوات وأمر بطرده، على خلفية تورطه في هذا الهجوم”.

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