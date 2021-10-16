وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو غير الملقحين إلى الإسراع في أخذ الجرعات

2021-10-16 / 6:09 مساءً
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هبة بريس - الرباط

طالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من الفئات غير الملقحة إلى الإسراع بأخذ جرعاتها وذلك بعد تسجيل تراخي وتأخر من قبل بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصة بهم .

كما دعت الوزارة في بلاغ لها كبار السن إلى تعزيز مناعتهم بجرعة ثالثة،مطالبة الفئات من 12 سنة فما فوق إلى المشاركة في الحملة الوطنية للتلقيح بالتوجه إلى أقرب مركز تلقيح لأخذ جرعاتهم الأولى أو الثانية دون اعتماد عنوان السكن وذلك بغية تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد وتحقيق المناعة الجماعية، وبعد تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصة بهم.

وجدد البلاغ الدعوة أيضا للمواطنات والمواطنين الذين مَرّ على تلقيحهم أزيد من 6 أشهر بعد تلقيهم الجرعة الثانية، وخاصة كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى الإسراع في أخذ جرعة ثالثة مُعزِّزة من اللقاح، وذلك من أجل تقوية وتعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الإصابة بالفيروس.

وأهابت الوزارة الوصية، في ختام بلاغها، بجميع المواطنين مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، وذلك بالامتثال لتوجيهات السلطات الصحية العمومية، والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل عملية التلقيح وخلالها وبعدها ضد الفيروس، تفاديا لانتقال العدوى.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الفئات من 12 سنة فما فوق مدعوة إلى المشاركة في الحملة الوطنية للتلقيح بالتوجه إلى أقرب مركز تلقيح لأخذ جرعاتهم الأولى أو الثانية دون اعتماد عنوان السكن.

وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد وتحقيق المناعة الجماعية، وبعد تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصة بهم.

وجدد البلاغ الدعوة أيضا للمواطنات والمواطنين الذين مَرّ على تلقيحهم أزيد من 6 أشهر بعد تلقيهم الجرعة الثانية، وخاصة كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى الإسراع في أخذ جرعة ثالثة مُعزِّزة من اللقاح، وذلك من أجل تقوية وتعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الإصابة بالفيروس.

وأهابت الوزارة الوصية، في ختام بلاغها، بجميع المواطنين مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، وذلك بالامتثال لتوجيهات السلطات الصحية العمومية، والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل عملية التلقيح وخلالها وبعدها ضد الفيروس، تفاديا لانتقال العدوى.

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‫11 تعليقات

  5. جميع التدابير الإحترازية الوقائية اللازمة ضد الوباء مع التلقيح ولكن للأسف الشديد هناك إصابات خطيرة ووفيات من كوفيد 19 كورونا إذن لا داعي للجرعة التالثة .

  6. لآ داعي الاستهزاء والاستهتار بنا ماكفايا تمثيليات علينا لقد مل منكم المواطن البسيط الذي لا يملك اي شيء ماعدا صداع الرأس منكم….

  7. يجب إلغاء كليا الغرامة المالية لمن لم يقوم بالتلقيح وذالك حسب وضعية المواطن البسيط الذي لا يملك لقمة عيشه اليومي.

  9. على ما أظن والله اعلم ان وزارة الصحة مع تنسيق اللجنة العلمية اصبحوا يتاجرونا في اللقاحات المعتمدة من اجل كسب المال من طرف المواطن الفقير وللأسف الشديد لم تكن هناك مراقبة…

  11. لم نعد نصدق هذه السيناريوهات اليومية نحن غير مقتنعين بفعالية التلقيح لأنني اصبت بكورونا وانا استعملت الجرعتين ….

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