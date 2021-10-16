أمن بني ملال يحجز أزيد من كيلوغرامين من مخدر الكوكايين

2021-10-16 / 4:50 مساءً
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هبة بريس - بني ملال

في إطار الجهود المكثفة التي تذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار في المخدرات القوية، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم السبت 16 أكتوبر الجاري، من حجز كيلوغرامين و700 غرام من مخدر الكوكايين.

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عن توقيف المتورط في هذه القضية، البالغ من العمر 37 سنة، وهو في حالة تلبس بحيازة كيلوغرامين و700 غرام من مخدر الكوكايين، علاوة على مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وفي سياق متزامن بمدينة بني ملال أيضا، مكنت عملية أمنية أخرى مشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، كان يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الأمن والدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما، وكذا رصد ارتباطاتهما المحتملة بشبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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