تسجيل 417 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 417 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 941863 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 حالات وفاة ليصل العدد إلى 14537 .

كما تم التأكد من 382 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 921430.

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