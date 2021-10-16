تسجيل 417 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 417 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 941863 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 حالات وفاة ليصل العدد إلى 14537 .
كما تم التأكد من 382 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 921430.
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الحمدلله إننا على وشك الانتهاء من كوفيد 19 كورونا والرجوع الى حياتنا الطبيعية بإذن الله تعالى اللهم ارفعه عنا بصفة نهائية ونحن على أبواب عيد المولد النبوي الشريف كل عام والامة الإسلامية بألف خير يارب اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا يارب يا ارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء.
استطعنا السيطرة على الوباء والبلاء وذالك باحترامنا للتدابير الوقائية اللازمة وربما بفضل الجرعات الأولى والثانية لها دور في انخفاض الإصابات والوفيات بالمقارنة مع الايام السابقة والحمدلله على كل حال.