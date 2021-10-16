زيارة مرتقبة لوزيري الدفاع والاقتصاد الإسرائيليين إلى المغرب
هبة بريس
كشف رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، ديفيد غوفرين، عن زيارة مرتقبة لوزيري الدفاع والاقتصاد الإسرائيليين، الى المغرب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غوفرين قول، أن زيارة غانتس ستعكس أهمية العلاقات بين الطرفين، المغربي والإسرائيلي، وأن هناك أعمالا مهمة سيقوم بها لتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات.
وأضاف أن هذه الزيارات المتوقعة للمسؤولين الإسرائيليين للمملكة، ستسهم في تطوير العلاقات بين الجانبين، وسيكون لها تأثير على المجتمعين، المغربي والإسرائيلي معا.
وأشار إلى أن هناك تقدما ملموسا في العلاقات التعليمية والأكاديمية والثقافية بين البلدين، معبرا عن سعي بلاده لتحقيق المزيد من العلاقات مع المغرب، خاصة في مجالات أخرى، مثل مجال المياه والزراعة والطاقة المتجددة”.
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2 تعليقات
نرحب بزيارة الوزيرين الاسراىليين الى المغرب في اطار التعاون بين البلدين فاملنا كبير في نجاح هذه المبادرة خصوصا في مجالات الزاعة والصناعة والاقتصاد الى جانب التعاون العسكري اتمنى التوفيق للجميع
من أهم ما حققه المغرب هو إعادة العلاقات مع إسرائيل و تطويرها في جميع الميادين .لان اسراءيل قوة ضاربة في جميع المجالات .والمغرب سوف يستفيد م التجارب في التعاون مع اسراءيل.وهذا مما سيربك ويثير حافظة وحقد جارة السوء .ويجعلهم يفقدون البوصلة .وسيصابون بالجنون والهيسنريا اكثر فاكثر.والمغرب يسير بخطى ثابتة الى الازدهار والتنمية على جميع المستويات .وجارة السوء تسير هي كذلك بخطى ثابتة وسريعة ولكن الى الوراء والتقهقر و الخسران والهاوية.والصحراء مغربية الى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها.وكل اعداء الوطن الى مزبلة التاريخ.