فاتي جمالي تطرح “طب طب” بحضور ألمع المشاهير المغاربة

نجلاء مزيان : هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية فاتي جمالي مساء أمس الجمعة بأحد المطاعم الفاخرة بمدينة مراكش جديدها الفني باللهجة المصرية تحت عنوان “طب طب”.

و كتبت فاتي جمالي كلمات أغنية “طب طب” رفقة عاطف زيناشي، باللهجة المصرية واللغة الفرنسية، فيما تم تصوير الفيديو كليب بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف المخرج حمزة كونين.

و حضر الحفل مجموعة من أصدقاء فاتي جمالي المشاهير أبرزهم : فرح الفاسي، هشام الجباري، مريم باكوش، غيتة بن حيون، عصام وشمة، يوسف أزيلال و غيرهم من المشاهير في مجال الفن و الموضة.

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