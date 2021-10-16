فاتي جمالي تطرح “طب طب” بحضور ألمع المشاهير المغاربة

2021-10-16 / 3:56 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية فاتي جمالي مساء أمس الجمعة بأحد المطاعم الفاخرة بمدينة مراكش جديدها الفني باللهجة المصرية تحت عنوان “طب طب”.

و كتبت فاتي جمالي كلمات أغنية “طب طب” رفقة عاطف زيناشي، باللهجة المصرية واللغة الفرنسية، فيما تم تصوير الفيديو كليب بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف المخرج حمزة كونين.

و حضر الحفل مجموعة من أصدقاء فاتي جمالي المشاهير أبرزهم : فرح الفاسي، هشام الجباري، مريم باكوش، غيتة بن حيون، عصام وشمة، يوسف أزيلال و غيرهم من المشاهير في مجال الفن و الموضة.

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