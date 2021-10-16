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دخل لتطبيق معلوماتي وحوّل مبالغ مالية لحسابه.. توقيف عشريني بتطوان

2021-10-16 / 3:33 مساءً
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هبة بريس - تطوان

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان على النيابة العامة المختصة، شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات والنصب والاحتيال.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على الدخول بشكل غير مشروع إلى تطبيق معلوماتي للتحويل المالي عبر الأنترنت، من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية وتحويلها لحسابه الشخصي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هويته وتوقيفه في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يوم أمس الجمعة.

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