سعد الدين العثماني

بعد عطلة المولد النبوي.. العثماني يستقبل المرضى في عيادته

2021-10-16 / 3:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلن رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، عودته لعمله بعيادته للأمراض النفسية والعقلية بعد عطلة المولد النبوي.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “الحمد لله وعلى بركة الله، وبعد إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية، وبعد نهاية مهامي الحكومية، سأعود لأشرع في العمل في عيادتي الخاصة بالطب النفسي الأسبوع المقبل، مباشرة بعد عطلة المولد النبوي الشريف.”

هذا ويشار الى أن العثماني كان يمارس مهامه بعيادته المتواجدة بمدينة الرباط، قبل تعيينه رئيسا للحكومة سنة 2015.

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‫28 تعليقات

  4. لوكنت فى الرباط نزرته لأنى أعاني من مرض نفسي بعد قراراته المتكرر بغلق الطرق ايام كورونا والاجراءات التعسفية التي طبقت علينا و تغيير الساعة وووووو
    ولا اادي له درهما واحدا هههههه

  5. العثماني دكتور نفساني تداوى أولا انت وقد تستغرق في علاج نفسك باقي سنين حياتك وساعتك الاضافية التي قهرتنا بها لا وُفقتَ أبدا

  6. غيكون عليك اقبال كبير حتى ضحايا فترة تدبيرك و فترة صاحبك خلفات مورها عدد لا يحصى من الضحايا.
    بذلك ينطبق عليك المثل القائل
    انا كالمنشار طالع واكل نازل واكل

  7. السيد مغلوب عن أمره…ينفذ فقط ما أمر به….لو كان ذو شخصية لما تقبل رئاسة الحكومة…يكفيه أنه من وقع الإتفاقية مع اليهود

  8. احتراماتي السيد المحترم العثماني
    شكرا لك على مجهودك وانت رئيس
    الحكومة وأهلا بك وانت في عيادتك
    بالعاصمة
    وفقك الله

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