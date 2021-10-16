بعد عطلة المولد النبوي.. العثماني يستقبل المرضى في عيادته
هبة بريس - الرباط
أعلن رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، عودته لعمله بعيادته للأمراض النفسية والعقلية بعد عطلة المولد النبوي.
وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “الحمد لله وعلى بركة الله، وبعد إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية، وبعد نهاية مهامي الحكومية، سأعود لأشرع في العمل في عيادتي الخاصة بالطب النفسي الأسبوع المقبل، مباشرة بعد عطلة المولد النبوي الشريف.”
هذا ويشار الى أن العثماني كان يمارس مهامه بعيادته المتواجدة بمدينة الرباط، قبل تعيينه رئيسا للحكومة سنة 2015.
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10 تعليقات
يا ليتك تعالج نفسك فأنت في حاجة ماسة للعلاج.
خاصك تعالج نفسك مشي اشياء كنت كتقولها ومن بينها شكون قال العثماني يولي رئيس حكومة وزيد كلمة برك من هنا يتقطع الضو برك من هنا يخرج الما
نخاف ان بكون الدواء عنده هو (دواء القرارات ).
أول مريض تفحصه يا دكتور هو أنت هههههههههههه
أنا لم اتوقع هذا الخبر الماساوي بالنسبة للسيد العثماني إنها صدمة قوية للمغاربة ههههههههههه
الا يحتاج الامر الى تحيين المعارف وخصوصا أن المعني ابتعد عن المجال كثيرا وان الامر يتعلق بصحة المواطن
ربما اموال الشعب المغربي ظهرت في شراء احسن عيادة .لهذا شرع في العودة إلى العمل في عيادته الخاصة بالطب النفسي …
الكشف مجاني عند الدكتور سعد الدين العثماني من اجل كفارة اعماله وقرارته هههههههههههه
هل أديت الديون عليك باسترجاع الأموال إلي الصندوق .ام بهم فتحت عيادتك باحسن التجهيزات الطبية هههههههههههه
لماذا اختار بالضبط شهر المولد النبوي الشريف؟؟؟هل يريد كفارة اعماله عسى الله يغفر له وعلى مافعله في الشعب المغربي هههه