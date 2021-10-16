سعد الدين العثماني

بعد عطلة المولد النبوي.. العثماني يستقبل المرضى في عيادته

2021-10-16 / 3:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلن رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، عودته لعمله بعيادته للأمراض النفسية والعقلية بعد عطلة المولد النبوي.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “الحمد لله وعلى بركة الله، وبعد إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية، وبعد نهاية مهامي الحكومية، سأعود لأشرع في العمل في عيادتي الخاصة بالطب النفسي الأسبوع المقبل، مباشرة بعد عطلة المولد النبوي الشريف.”

هذا ويشار الى أن العثماني كان يمارس مهامه بعيادته المتواجدة بمدينة الرباط، قبل تعيينه رئيسا للحكومة سنة 2015.

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