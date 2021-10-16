في مصر.. إخراج هاتف من معدة شخص ابتلعه قبل نصف عام

2021-10-16 / 3:04 مساءً
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هبة بريس - وكالات

فى واقعة غريبة من نوعها، نجح فريق طبي في استخراج هاتف محمول من معدة مصري كان قد ابتلعه قبل أشهر.

و في التفاصيل استقبل مستشفى أسوان الجامعي جنوب القاهرة، مساء أمس الجمعة، مواطناً يشكو من آلام شديدة في البطن. وبفحصه تبين أنه يعاني من التهابات وتقلصات شديدة في المعدة والأمعاء.

وذكرت إدارة المستشفى أنه تم إجراء أشعة وفحوصات طبية، وتأكد الأطباء أن حالته تستلزم إجراء جراحة عاجلة لاستخراج جسم غريب في بطنه يسبب له تلك الآلام.

كما أضافت أن الأطباء نجحوا في استخراج الجسم الغريب، إلا أن المفاجأة كانت أنه هاتف محمول.

كذلك أوضحت أن الهاتف كان موجوداً في معدة المريض طيلة الـ6 أشهر الماضية، ما أدى إلى حجب الطعام عنها ومعاناته من الآلام والتقلصات.

وبالنسبة لحالة المريض فهي مستقرة حالياً ويتم تقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة له.

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