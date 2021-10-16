فرح الفاسي تعلق على تجاهل المذيعة لريدوان و بلعياشي في مهرجان الجونة

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعربت الفنانة المغربية فرح الفاسي عن استنكارها الشديد من التصرف الغير اللائق، الذي تعرض له كل من الموزع العالمي ريدوان و الفنان نعمان بلعياشي من طرف الفنان المصري محمد رمضان و مذيعة مهرجان الجونة.

و في هذا الصدد كتبت الفاسي تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع انستقرام، جاءت كالتالي:”ريدوان هو مفخرة للمغرب و ما محتاجش لأي أحد يذكر إسمو حيت منقوش من ذهب في الساحة الفنية العالمية”.

و أضافت في منشور آخر :” الفنان الخلوق و المجتهد نعمان، كلنا فخورين بلي قدمتيه و أكيد غادي تكون من ألمع النجوم مستقبلا، فخورة بك”

و يشار أن غضب عارم إجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة و أن ريدوان لمع إسمه في العالم، كما أنه تعامل مع أشهر النجوم العالميين عكس الفنان المصري محمد رمضان الذي تبقى شهرته محدودة في الوطن العربي.

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