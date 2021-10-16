ديفيد غوفرين

غوفرين: “تلقيت هدية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”

2021-10-16 / 1:48 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف ديفيد غوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، توصله بهدية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال غوفرين في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”: “تلقيت كتاب “ابناء ابراهيم” كهدية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو من تأليف الحاخام مارك شناير و الامام علي شمسي، باللغة الفرنسية”.

وأضاف “تعتبر مثل هذه الاصدارات بمثابة كنوز من المعلومات حيث تشرح أوجه الشبه والاختلاف بين اليهودية والإسلام وتسعى الى التوحيد والتسامح بين الاديان”.

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