لطيفة رأفت

لطيفة رأفت لريدوان: “إذا بغيتي تطلع شي حد من الأحسن ولاد بلادك”

2021-10-16 / 1:10 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

علقت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على الضجة التي أثارها المنتج و الموزع العالمي ريدوان بسبب تجاهل المذيعة المصرية ذكر إسمه و اسم نعمان بلعياشي في حفل إصدار الأغنية التي تجمعهما و الفنان المصري محمد رمضان في مهرجان الجونة.

و في هذا الصدد كتبت رأفت تدوينة مطولة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات جاءت كالتالي: “اليوم ضرني خاطري بزاف لما شفت موقف خبيث من مذيعة مهرجان مصري و مغني مصري ما بغيتش حتى ننطق إسمو لأن سوابقه مع فناننا الجميل سعد لمجرد دليل على أنه كيبحث على الشهرة و العالمية من ولاد بلاد الحبيب المغاربة”.

و واصلت:”تجاهل هاد الناس الفنان العالمي كريدوان الي تعامل مع أكبر الفنانين العالميين و اللائحة طويلة كتشهد على عالميته فهذا شئ ميمكنش يتقلبو أي فنان عندو غيرة على ولاد بلادو”.

و أضافت:”أما بالنسبة للفنان بلعياشي يمكن نقولو أنه كيبحث على الشهرة الشرقية و هذا من حقه لكن ماشي بهاد التعامل و التجاهل”.

و أردفت قائلة :”عزيزي الفنان العالمي ريدوان إذا بغيتي تطلع شي حد من الأحسن ولاد بلادك أو ارجع لعالميتك مع الغربيين الي عطيتيهم فنك و ألحانك و اعترفوا لك بهادشي”.

و اختتمت :” انما تنزل راسك لهاد المواقف و الله ما نرضاها لك و انت تعرف معزتي لك انت و اختي ليلى زوجتك المصون بلادك و ولاد بلادك أولى، و غادي نختم كلامي بنصيحة أعتز بها من أغلى الناس صادفتهم في حياتي، المغفور له الراحل الحسن الثاني قالي:” بنتي لي خرج من داره قل مقداره”.

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