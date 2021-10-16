القنيطرة.. هذه حقيقة بناء تجزئات سكنية بالعقار الغابوي لمعمورة
هبة بريس - القنيطرة
نفت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي- القنيطرة بناء تجزئات سكنية بالعقار الغابوي لغابة معمورة، مبرزة أن الامر يتعلق بأراض سلالية.
وذكرت المديرية في بلاغ لها “أنه نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه الغابات الحضرية بالإقليم في المجال البيئي والاجتماعي والاقتصادي وعلى المستوى الجمالي، تحرص المديرية الجهوية للمياه والغابات على حماية وتدبير وتهيئة هذه الغابات وفق مقاربة تشاركية من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع جميع الفاعلين المحليين بغية ضمان تنمية شاملة وفعالية أكثر”.
وأعربت المديرية عن شكرها الخالص للمجهودات المبذولة من طرف الفاعلين والناشطين في المجال البيئي بالمنطقة، مضيفة انها تبقي أبوابها مفتوحة في وجه الراغبين بالمزيد من المعطيات والتوضيحات إذا اقتضى الأمر.
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3 تعليقات
الاراضي السلالية وسط الغابة لا يتقبلها العقل على المسؤولين على هذا القطاع ان يتحملوا مسؤولياتهم لإرجاع ما تم نهبه باسم الأراضي السلالية والتي أسميها الأراضي السلية.
هناك مخطط تحت الطاولة لتخريب المجال الغابوي لمعمورة في افق السيطرة عليها ما يمثله من وعاء عقاري تسيل له لعاب سماسرة العقار ولن يالون جهدا من اج ذلك ويبدوا هذا واضحا بالعمل شق طرقات معبدة وسط الغابة والقيام بانشطة مشيوهة ضاهره اندية وباطنه تلويث المجال
je fais la navette rabat kenitra souvent cette information est vrai ils ont découper la foret du coté gauche envers rabat lors du retour.
cette situation je l avais vu a fes aussi ou les forets d olives sur route ain checkef ont été rasé et remaplcé par des quartiens et café. la desturction est bien réel pour des gens qui voieent à court terme
cela mene à terme a plus de rechauffement climatique a des catrophes et augmentation de la nouritre. des zones comme meknes fes et marrackehc deviendront bientot insupportables à vivre avec la chaleur qui va
atteindre 50C d-ès les 3 ans a venir. et pour les régions comme mohamdia et nord bouregreg sera en gloutit dans 10 ans entierement