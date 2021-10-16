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عيد المولد النبوي.. “الأوطوروت” توصي زبناءها بتنظيم تنقلاتهم

2021-10-16 / 11:19 صباحًا
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هبة بريس

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها مستعملي الطريق السيار بضرورة تنظيم تنقلاتهم والاستعلام عن حركة المرور الانية.

وذكرت في بلاغ صحفي أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة: يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً، واليوم السبت 16 أكتوبر ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال، وكذا ويوم الاثنين 18 أكتوبر من الشهر ذاته ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلا.

كما ستعرف الشبكة ذاتها حركة سير كثيفة خلال الفترة ما بين الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً يومه الاربعاء 20 أكتوبر 2021 الذي يصادف الرجوع من عطلة العيد.

ومن أجل سفر آمن ومريح، تُوصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبنائها مستعملي الطريق السيار بضرورة تنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيقADMTRAFIC والاطلاع على الرصيد المتبقي في “الباس جواز” الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار وأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات.

كما توصي الشركة زبناءها بضرورة توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية ، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

وللمزيد من المعلومات، تدعو الشركة مستعملي الطريق السيار الاتصال بالرقم 5050.

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‫3 تعليقات

  3. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يارب اللهم في هذآ الشهر المبارك ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب امين يارب العالمين.

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