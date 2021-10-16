ظهروا في فيديو يسرقون شخصا بالعنف.. إيقاف 3 أشخاص بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتورط ثلاثة أشخاص في تعريض أحد الضحايا للسرقة بالعنف وباستعمال دراجة نارية في أحد أحياء منطقة درب السلطان بمدينة الدار البيضاء.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هويات المشتبه فيهم الثلاثة، وذلك قبل أن تتمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان من توقيفهم جميعا .

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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