لقاح "جونسون آند جونسون"

أمريكا.. توصية بجرعة ثانية من لقاح جونسون أند جونسون

2021-10-16 / 10:14 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

صوتت لجنة من الخبراء الطبيين الأمريكيين بالإجماع على توصية بالحصول على جرعة ثانية من لقاح شركة جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد-19.

ويمكن لهذا القرار أن يساعد في التخفيف من حال عدم اليقين لدى نحو 15 مليون أمريكي تلقوا جرعة أولى من لقاح الشركة لكنهم ما زالوا يتساءلون ما إذا كانت كافية لحمايتهم، خصوصا مع انتشار المتحور دلتا.

وبعد أن اجتمعوا بطلب من وكالة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي آي)، اتفق أعضاء اللجنة مع رأي شركة الأدوية، على أن الأدلّة المتوافرة لناحية السلامة والفعاليّة، تدعم السير بخيار إعطاء جرعة لقاح ثانية.

غير أنّ وكالة الغذاء والدواء الأميركية، ومعها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، قد تعمد في وقت لاحق إلى تغيير هذه التوصية.

وقال بول أوفيت، خبير اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، “أعتقد صراحة أن هذا كان دائما لقاحا من جرعتين. من الصعب التوصية به كلقاح يُعطى بجرعة واحدة”.

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