وائل كفوري

الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع

2021-10-16 / 9:27 صباحًا
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هبة بريس

تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروع على طريق جبيل، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن كفوري نقل إلى المستشفى دون ذكر أي تفاصيل عن إصابته.

وأظهرت صور من الحادث المركبة التي كان يستقلها كفوري حيث لحق بها ضرر كبير.

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