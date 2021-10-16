سعد الدين العثماني

العثماني: تلقيت الجرعة الثالثة من اللقاح وما يروج حول تأثيراتها السلبية غير دقيق

2021-10-16 / 9:24 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشف رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، تلقيه الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “تلقيت والحمد لله منذ يومين الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـكوفيد_19‬⁩، وأريد بالمناسبة أن أطمئن الجميع إلى أن ما يروج من تأثيراتها السلبية غير دقيق.”

وأضاف مؤكدا “التلقيح هو الوسيلة الوحيدة اليوم لحماية مجتمعنا”. ⁧‫

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