العثماني: تلقيت الجرعة الثالثة من اللقاح وما يروج حول تأثيراتها السلبية غير دقيق
هبة بريس - الرباط
كشف رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، تلقيه الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “تلقيت والحمد لله منذ يومين الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـكوفيد_19، وأريد بالمناسبة أن أطمئن الجميع إلى أن ما يروج من تأثيراتها السلبية غير دقيق.”
وأضاف مؤكدا “التلقيح هو الوسيلة الوحيدة اليوم لحماية مجتمعنا”.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
تعليق واحد
لسوء الحظ