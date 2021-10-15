ردة فعل الفنانين المغاربة بعد أول تدخل للبرلمانية والممثلة فاطمة خير

2021-10-15 / 9:48 مساءً
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تعليق واحد

  1. ثاهة تدافع عن الثفاهة و تتركب مناقشة مشاكل الامة من تعليم و صحة و اقتصاد
    مثل هذه الفئة التي لا تفقه شيء في السياسة و امور تسيير الدولة لا يجب لهم السماح بالترشح اصلا
    لي قدمو ياسين حجام لي كان بحال المعروض فلعرس ستقدمه هذه المشخصاتية

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