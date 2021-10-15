رسمي : ارتفاع نسبة النساء اللواتي يجدن القراءة والكتابة

هبة بريس _ الرباط

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن معدل النساء اللواتي يجدن القراءة والكتابة ارتفع إلى 53,9 في المئة سنة 2019، مقارنة ب39,6 في المئة سنة 2004.

وأوضحت المندوبية في نشرتها السنوية “المرأة المغربية في أرقام، عشرون سنة من التطور” بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية (10 أكتوبر) أن هذا المعدل يتجاوز 74,6 في المئة عند الرجال سنة 2019، مقارنة ب65,6 في المئة سنة 2004، في حين أن المعدل العام للذين يعرفون القراءة والكتابة بلغ 64,1 في المئة سنة 2019، مقابل 52,3 في المئة سنة 2004.

وفي ما يتعلق بالولوج إلى التعليم ، أظهرت النشرة التحاق 90.5٪ من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 17 عاما عام 2020 في الوسط الحضري و 39.2٪ في الوسط القروي مقابل 56.3٪ و 6.1٪ على التوالي سنة 2000. في المقابل ، يتمدرس الأطفال بمعدل 85.7٪ بالنسبة لنفس الفئة العمرية في الوسط الحضري و 50.5٪ في الوسط القروي ، مقابل 70.3٪ و 14.7٪ على التوالي عام 2000.

وأصدرت المندوبية السامية للتخطيط، التي تتابع تطور الوضعية السوسيو-اقتصادية للمرأة، النشرة السنوية “المرأة المغربية في أرقام التي تتميز بتوفير مجموعة من البيانات الإحصائية تخص عدة مجالات ورسوم بيانية تؤشر على تطور وضع المرأة المغربية.

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