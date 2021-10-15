العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الملك سلمان يقيل وزير الصحة ويعينه وزيرا للحج والعمرة

2021-10-15 / 9:00 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، مجموعة من الأوامر الملكية الجديدة.

وأصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة من منصبه كوزير للصحة السعودية، وتعيين فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل بدلا منه، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأمر الملك سلمان بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للحج والعمرة.

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