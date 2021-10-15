صدمة” في بريطانيا.. مسؤولو مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق في موت نائب

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية أن مسؤولي مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق في مقتل النائب ديفيد أميس، عضو حزب المحافظين، في حادث طعن، الجمعة.

وقال قائد شرطة إسكس بين – جوليان هارينغتون إن فرقته لم تتأكد بعد مما إذا كان حادث الطعن هجوما إرهابيا.

وتم احتجاز رجل يبلغ من العمر 25 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

وتوفى أميس متأثرا بإصابته في حادث الطعن الذي وقع خلال اجتماع مع ناخبين في كنيسة بشرق إنجلترا اليوم الجمعة.

وكانت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية ووسائل إعلام أخرى قالت إن أميس تعرض للهجوم خلال اجتماع دوري مع ناخبي دائرة كنيسة بلفيرس الميثودية في “لي أون سي”، وهي ضاحية ساحلية تقع شرقي لندن.

يشار إلى أن أميس (69 عاما) عضو في البرلمان عن دائرة ساوث إند الغربية، التي تضم “لي أون سي”، منذ العام 1997. لكنه نال عضوية البرلمان بشكل عام منذ العام 1983.

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