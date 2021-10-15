صدمة” في بريطانيا.. مسؤولو مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق في موت نائب

2021-10-15 / 8:46 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية أن مسؤولي مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق في مقتل النائب ديفيد أميس، عضو حزب المحافظين، في حادث طعن، الجمعة.

وقال قائد شرطة إسكس بين – جوليان هارينغتون إن فرقته لم تتأكد بعد مما إذا كان حادث الطعن هجوما إرهابيا.

وتم احتجاز رجل يبلغ من العمر 25 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

وتوفى أميس متأثرا بإصابته في حادث الطعن الذي وقع خلال اجتماع مع ناخبين في كنيسة بشرق إنجلترا اليوم الجمعة.

وكانت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية ووسائل إعلام أخرى قالت إن أميس تعرض للهجوم خلال اجتماع دوري مع ناخبي دائرة كنيسة بلفيرس الميثودية في “لي أون سي”، وهي ضاحية ساحلية تقع شرقي لندن.

يشار إلى أن أميس (69 عاما) عضو في البرلمان عن دائرة ساوث إند الغربية، التي تضم “لي أون سي”، منذ العام 1997. لكنه نال عضوية البرلمان بشكل عام منذ العام 1983.

ردود الفعل

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of موقع عبري: استياء في إسرائيل من افتتاح واشنطن قنصلية أمريكية في القدس

موقع عبري: استياء في إسرائيل من افتتاح واشنطن قنصلية…

2021-10-15 / 10:27 مساءً
Photo of الصحة العالمية تضع خطة للتعامل مع “الانتهاكات الجنسية

الصحة العالمية تضع خطة للتعامل مع “الانتهاكات الجنسية

2021-10-15 / 9:52 مساءً
Photo of العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الملك سلمان يقيل وزير الصحة ويعينه وزيرا للحج والعمرة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الملك سلمان…

2021-10-15 / 9:00 مساءً
Photo of بعد يوم دموي هز البلاد… رئيس وزراء لبنان ينصح الشعب بمشاهدة فيلم

بعد يوم دموي هز البلاد… رئيس وزراء لبنان ينصح…

2021-10-15 / 7:56 مساءً
Photo of الولايات المتحدة تعلن رفع قيود دخول أراضيها بالنسبة للمسافرين الملقحين

الولايات المتحدة تعلن رفع قيود دخول أراضيها بالنسبة للمسافرين…

2021-10-15 / 7:21 مساءً
Photo of إصابات جراء إطلاق نار في مطار مكسيكو سيتي

إصابات جراء إطلاق نار في مطار مكسيكو سيتي

2021-10-15 / 6:58 مساءً
Photo of ماكرون يؤبن آخر المحاربين القدامى بالحرب العالمية الثانية

ماكرون يؤبن آخر المحاربين القدامى بالحرب العالمية الثانية

2021-10-15 / 6:41 مساءً
Photo of النرويج ترجح “المرض العقلي” وراء هجوم قوس الرماية

النرويج ترجح “المرض العقلي” وراء هجوم قوس الرماية

2021-10-15 / 6:18 مساءً
Photo of السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين

السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين

2021-10-15 / 4:12 مساءً
Photo of 4 قتلى وأزيد من 20 مفقودا جراء غرق قارب مهاجرين بسواحل إسبانيا

4 قتلى وأزيد من 20 مفقودا جراء غرق قارب…

2021-10-15 / 3:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق