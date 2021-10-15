حكومة أخنوش تعرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان

هبة بريس _ الرباط

من المنتظر ان تقدم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، الإثنين المقبل، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 أمام مجلسي النواب والمستشارين.

وسيعقد مجلسا البرلمان، يوم الإثنين 18 أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال ، جلسة عمومية مشتركة لتقديم قانون المالية، حيث وجه رئيسا المجلسين دعوة للبرلمانيين من أجل حضور الجلسة.

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