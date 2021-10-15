الولايات المتحدة تعلن رفع قيود دخول أراضيها بالنسبة للمسافرين الملقحين

2021-10-15 / 7:21 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، رفع القيود المفروضة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة للمسافرين الملقحين، في الثامن من نونبر.

وأشار البيت الأبيض إلى أن هذا الإجراء الجديد يخص المسافرين عبر الجو والبر على حد سواء، الملقحين بشكل كامل، مع ضرورة تقديم دليل على تلقي اللقاح.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن موعدا جديدا لتخفيف قواعد السفر، السارية في البلد منذ مارس 2020 ، وذلك ، على الخصوص، بهدف التخفيف من مخاوف الحلفاء الأوروبيين، الذين مارسوا ضغوطا في هذا الاتجاه، أمام التقدم المحرز في عملية التلقيح في أوروبا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن تخفيف قيود السفر على المعابر البرية من كندا والمكسيك المجاورتين، ابتداء من شهر نونبر. وبموجب هذا الإجراء، الذي ينطبق على المسافرين لأسباب غير أساسية، يلزم تقديم إثبات على تلقي التلقيح، لعبور حدود الولايات المتحدة الأمريكية.

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‫3 تعليقات

  2. أظن أن المغرب تخطى مرحلة الخطورة وحصل على الخط البرتوقالي ونتمنى أن يصل إلى الخط الأخضر من أجل فتح جميع المطارات في وجهه….

  3. اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل بصفة نهائية يارب حتى ترجع المياه إلى مجراها الطبيعي من اجل السفر خارج الوطن….

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