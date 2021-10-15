الوقاية المدنية بالبيضاء تُجنب حي مولاي رشيد كارثة حقيقية

2021-10-15 / 7:08 مساءً
3
هبة بريس _ طارق عبلا

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بمنطقة حي مولاي رشيد بمدينة البيضاء، من خلال التفاعل الايجابي عبر مركز استقبال ومعالجة نداءات الاستغاثة الرقم 15 التابع للقيادة الجهوية للوقاية المدنية بمدينة الدار البيضاء، ( تمكنت) من السيطرة على حريق مهول شب عصر اليوم الجمعة بسوق عشوائي يدعى القريعة بالحي المذكور.

وحسب شهود عيان، فإن التدخل الاحترافي لعناصر الوقاية المدنية في تجنيب المنطقة ويلات امتداد النيران إلى المباني وممتلكات المواطنين والمحلات التجارية لها، بعد أن أتت ألسنة النيران على ما يقارب سبعة دكاكين عشوائية.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن النيران التي اندلعت بالسوق العشوائي بحي مولاي رشيد، لازالت أسبابه مجهولة مما يتطلب فتح تحقيق فوري في الموضوع للوقوف على ملابساته.

هذا وسادت حالة من الرعب بين مرتادي السوق العشوائي وكذا بين مواطني الحي، الذين ظلوا يتابعون الوضع عن كثب، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية باحترافية عالية لاخماد النيران.

ويشار، أن منطقة مولاي رشيد، عرفت تفريخ العشرات من التجمعات العشوائية لبراريك ودكاكين خشبية، مشكلة بيئة مناسبة لاندلاع النيران، وحاضنة لكافة أشكال الانحرافات ومظاهرة العربدة والكلام النابي، ومطرحا للنفايات والأزبال، كل ذلك يجري ويدور أمام أعين السلطات المحلية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of القصر الكبير.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات

القصر الكبير.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات

2021-10-15 / 1:07 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بإقليم ورزازات

تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بإقليم ورزازات

2021-10-14 / 10:16 مساءً
Photo of أمن سلا يوقف 5 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة السرية

أمن سلا يوقف 5 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لتنظيم…

2021-10-14 / 5:35 مساءً
Photo of العثور على فرنسية جثة هامدة في منزلها بمدينة تمارة.. والأمن يحقق

العثور على فرنسية جثة هامدة في منزلها بمدينة تمارة..…

2021-10-13 / 3:25 مساءً
Photo of يقودها مغربي ..اسبانيا تفكك شبكة اجرامية حاولت تهريب شحنة كوكاكيين انطلاقا من فنزويلا

يقودها مغربي ..اسبانيا تفكك شبكة اجرامية حاولت تهريب شحنة…

2021-10-12 / 9:18 مساءً
Photo of 28 قتيلا و 2406 جريحا .. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

28 قتيلا و 2406 جريحا .. حصيلة حرب الطرق…

2021-10-12 / 5:46 مساءً
Photo of مراكش .. حافلة تنهي حياة سائق دراجة نارية

مراكش .. حافلة تنهي حياة سائق دراجة نارية

2021-10-11 / 8:01 مساءً
Photo of أكادير : إنتحار مواطن فرنسي كان يعاني مرض نفسي

أكادير : إنتحار مواطن فرنسي كان يعاني مرض نفسي

2021-10-11 / 6:20 مساءً
Photo of مولاي يعقوب.. انقلاب سيارة تقل 5 أساتذة

مولاي يعقوب.. انقلاب سيارة تقل 5 أساتذة

2021-10-11 / 5:42 مساءً
Photo of بسبب خديجة.. السلطات تنقذ شابا من الانتحار “فيديو”

بسبب خديجة.. السلطات تنقذ شابا من الانتحار “فيديو”

2021-10-11 / 9:53 صباحًا

‫3 تعليقات

  1. رحم الله من قال إنما الامم الاخلاق مابقيت.فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.فمع الاسف اغلب شبابنا اليوم سائت اخلاقهم.الكلام النابي والسب والستم.بل القتل العمد والسلطة تتفرج.بل نسمع نفس الالفاظ النابية من بعض رجال الشرطة والعياذ بالله.وهذا ينذر بشر في مستقبل البلاد.

  2. اذا عرف السبب بطل العجب
    ان سماح السلطات للباعة المتجولين واصحاب المقاهي والمتاجر بالاستلاء على الملك العمومي هو الذي حول هذه البؤر الى قنابل موقوتة بؤدي ثمنها المواطن بارواحه ممتلكاته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق