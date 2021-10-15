الوقاية المدنية بالبيضاء تُجنب حي مولاي رشيد كارثة حقيقية

هبة بريس _ طارق عبلا

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بمنطقة حي مولاي رشيد بمدينة البيضاء، من خلال التفاعل الايجابي عبر مركز استقبال ومعالجة نداءات الاستغاثة الرقم 15 التابع للقيادة الجهوية للوقاية المدنية بمدينة الدار البيضاء، ( تمكنت) من السيطرة على حريق مهول شب عصر اليوم الجمعة بسوق عشوائي يدعى القريعة بالحي المذكور.

وحسب شهود عيان، فإن التدخل الاحترافي لعناصر الوقاية المدنية في تجنيب المنطقة ويلات امتداد النيران إلى المباني وممتلكات المواطنين والمحلات التجارية لها، بعد أن أتت ألسنة النيران على ما يقارب سبعة دكاكين عشوائية.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن النيران التي اندلعت بالسوق العشوائي بحي مولاي رشيد، لازالت أسبابه مجهولة مما يتطلب فتح تحقيق فوري في الموضوع للوقوف على ملابساته.

هذا وسادت حالة من الرعب بين مرتادي السوق العشوائي وكذا بين مواطني الحي، الذين ظلوا يتابعون الوضع عن كثب، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية باحترافية عالية لاخماد النيران.

ويشار، أن منطقة مولاي رشيد، عرفت تفريخ العشرات من التجمعات العشوائية لبراريك ودكاكين خشبية، مشكلة بيئة مناسبة لاندلاع النيران، وحاضنة لكافة أشكال الانحرافات ومظاهرة العربدة والكلام النابي، ومطرحا للنفايات والأزبال، كل ذلك يجري ويدور أمام أعين السلطات المحلية.

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