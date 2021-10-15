النرويج ترجح “المرض العقلي” وراء هجوم قوس الرماية

2021-10-15 / 6:18 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

رجحت النرويج فرضية “المرض” في المرحلة الراهنة من التحقيق حول الهجوم بقوس الرماية الذي أودى بخمسة أشخاص، الأربعاء، وفق ما أفادت الشرطة، وسط تساؤلات متزايدة حول الصحة العقلية لمنفذه.

وقال مفتش الشرطة بير توماس أومهولت خلال مؤتمر صحفي إن “الفرضية الأقوى بعد الأيام الأولى للتحقيق هي أن المرض هو خلفيته”.

وأوضح أن الشرطة أوردت من بين الفرضيات الأولية “الغضب والانتقام والنزوة والجهاد والمرض والاستفزاز”.

وتعزز هذه التصريحات التساؤلات حول الصحة العقلية للمهاجم الدنماركي إسبن اندرسن براثن، ما يثير شكوكا حول مسؤوليته الجنائية، بعدما أقر بقتل خمسة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين الأربعاء في كونغسبرغ في جنوب شرق البلاد حيث يقيم.

ويشتبه بأن المهاجم البالغ 37 عاما سلك طريق التطرف بعدما اعتنق الإسلام. وأودع الجمعة الحبس موقتا لأربعة أسابيع على أن يكون في الحبس الانفرادي في الأسبوعين الأولين

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تعليق واحد

  1. الاسلام بريء من التطرف والارهاب وكل من يلصق كل ذلك بالاسلام والمسلمين اللهم عليك بكل من يتجرأ على الإساءة للإسلام والمسلمين.يوم كانت الحضارة الإسلامية في اوجه عطائها في القرون الوسطى واخرجت اوروبا من عصر الظلمات والجهل الى عصر النور والعلم رغم ذلك فإن اوروبا ناكر للجميل خصوصا اثناء ترجمة الكتب العربية الإسلامية في مختلف المجالات وقامت اوروبا بسرقة محتوى الكتب المترجمة ونسبتها اليها.اتق شر من احسنت اليه

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