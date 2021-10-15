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لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 625 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021-10-15 / 5:43 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، أن 625 ألف و88 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19).

وحسب النشرة اليومية لفيروس كورونا، أن عدد الملقحين بالكامل (الجرعة الثانية) وصل إلى 20 مليون و869 ألف و902 شخصا.

كما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و218 ألف و100 شخصا.

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‫5 تعليقات

  3. لماذا هذآ القمع وهذا الاستهزاء والاستهتار بنا فرضتم علينا جرعتين من التلقيح ولبينا طلبكم والان تفرضون علينا الجرعة الثالتة أليس هذا غريب!!!!!

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