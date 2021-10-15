الصحة: أزيد من 625 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، أن 625 ألف و88 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19).
وحسب النشرة اليومية لفيروس كورونا، أن عدد الملقحين بالكامل (الجرعة الثانية) وصل إلى 20 مليون و869 ألف و902 شخصا.
كما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و218 ألف و100 شخصا.
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5 تعليقات
nass ali tab3akom ntouma thamlo ma ya9a3 lha amam allah
المشكل الكبير هو رغم أنهم تلقوا الجرعة التالثة لازالوا يصابون بكورونا !!!نريد تفسيرا لهذه المهزلة…
لماذا هذآ القمع وهذا الاستهزاء والاستهتار بنا فرضتم علينا جرعتين من التلقيح ولبينا طلبكم والان تفرضون علينا الجرعة الثالتة أليس هذا غريب!!!!!
نريد الرجوع الى الحياة الطبيعية واطلاق الحجر الصحي الليلي لأن الاصابات والوفيات انخفضت والحمدلله.
هل الجرعة التالثة تتطلب منا جواز التلقيح مرة أخرى . هههههههههههه