الصحة: أزيد من 625 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، أن 625 ألف و88 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19).

وحسب النشرة اليومية لفيروس كورونا، أن عدد الملقحين بالكامل (الجرعة الثانية) وصل إلى 20 مليون و869 ألف و902 شخصا.

كما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و218 ألف و100 شخصا.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5