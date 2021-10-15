رابطة تدخل على خط فتح محل لبيع الخمور ببني احمد

هبة بريس - الرباط

أعلن المكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بابن أحمد و الدائرتين إقليم سطات، أنه يتابع بقلق شديد مجريات النقاش المجتمعي المحموم بخصوص قضية فتح محل لبيع الخمور بمدينة ابن أحمد ضدا على إرادة الساكنة التي ترفض في مجملها مثل هاته المشاريع، لأن مضارها جمة كثيرة و سيكون لها انعكاسات سلبية خطيرة على بنية النسيج الاجتماعي المكون لمدينة ابن أحمد و لعموم منطقة امزاب باعتبارها عروقا مغذية لحاضرتهم ابن أحمد القلعة الصامدة؛

وسجلت الرابطة رفضها المطلق للترخيص لمثل هكذا مشاريع و التي يغتني أصحابها بشكل طفيلي على حساب راحة المجتمع و سلامته من الانحراف، مثمنة الحراك الشعبي بمدينة ابن أحمد الرافض لإقامة محل لبيع الخمور و معلنة عن اصطفافها إلى جانب مطالب الغالبية العظمى من المواطنين و المواطنات.

ودقت الرابطة ناقوس الخطر من مغبة انتشار الجريمة و الانحراف وشيوع حالات الاعتداء الجسدي و اللفظي على عموم الساكنة وبكل منطقة امزاب ، خاصة وأن المنطقة لها تاريخ أسود في ارتباطها بموضوع الخمريات، معربة عن قلقها الشديد من احتمالية تسرب فعل الإدمان وتعاطي مخدر الخمر في صفوف الأطفال و بعموم المؤسسات التعليمية ليكون الضحية هم التلاميذ و التلميذات.

وأكدت الرابطة أن الترخيص لفتح محل من أجل بيع الخمور سيزيد الوضع الأمني تفاقما سيما و أن مدينة ابن أحمد تشهد الكثير من حوادث القتل البشعة باستعمال السلاح الأبيض في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى الإعتداءات المتكررة على سيارات المواطنين والمواطنات المركونة أمام منازلهم و منازلهن، محذرة من تحول مدينة ابن أحمد إلى مرتع للمنحرفين الذين سيتقاطرون من كل حدب و صوب لتسول بعض الدريهمات بكل السبل من أجل اقتناء قنينات الخمر لإرضاء نزواتهم الإدمانية.

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