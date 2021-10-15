الصحراء المغربية
صورة تعبيرية - الصحراء المغربية

الصحراء المغربية.. تفاؤل بمجلس الأمن إزاء استئناف المسلسل السياسي

2021-10-15 / 5:07 مساءً
0
هبة بريس

عقد مجلس الأمن الدولي ،خلال الأسبوع الجاري، مشاورات مغلقة بخصوص قضية الصحراء المغربية، تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطة من مساعدة الأمين العام لإفريقيا لإدارة الشؤون السياسية وعمليات السلام،مارثا بوبي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن النقاشات جرت في جو يطبعه الهدوء، وتميزت بتفاؤل عام إزاء استئناف مسلسل الموائد المستديرة قريبا إثر تعيين السيد ستافان دي ميستورا مؤخرا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي المبعوث الشخصي الجديد إلى استئناف المسلسل السياسي في أقرب الآجال الممكنة من حيث انتهى سلفه.

يذكر أن القرارات الأخيرة لمجلس الأمن كرست مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” ، باعتبارها الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.

وخلال هذه المشاروات، تم وصف مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، مرة أخرى، باعتبارها مقترحا جديا وذا مصداقية يمكن من بلوغ حل لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده .

وأشادت عدة دول أعضاء بالالتزام المتواصل للمغرب باحترام وقف إطلاق النار ، وكذلك تعاونه الكامل مع المينورسو من أجل تفعيل ولايتها لمراقبة وقف إطلاق النار. كما أعربوا ، على غرار ما قام به الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير ، عن شكرهم للمغرب لتلقيح عناصر بعثة المينورسو ضد كوفيد -19.

وتماشيا مع توصيات الأمين العام للأمم المتحدة ، دعا أعضاء مجلس الأمن إلى رفع جميع القيود التي فرضتها “البوليساريو” على المينورسو شرق منظومة الدفاع .

وأشار بعض الأعضاء إلى أن الأعمال العدائية منخفضة الحدة ، المشار إليها في تقرير الأمين العام ، قد تقلصت بشكل كبير وأن الهدوء يسود الصحراء . وحثوا “البوليساريو” على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار.

وفي الختام ، أعرب الأعضاء الخمسة عشر عن قلقهم بشأن تدهور الوضع الإنساني في مخيمات تندوف ، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد – 19 . هذا الوضع ناجم عن تنصل الجزائر من مسؤولياتها الدولية من خلال التنازل عن سيادتها على جزء من أراضيها لمجموعة انفصالية مسلحة ليست لديها القدرة ولا الصفة والخبرة لتدبير الجائحة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of ”عسكر الجزائر“ يحيي ”أحداث العشرية السوداء“ بسيناريو رديئ الإخراج

”عسكر الجزائر“ يحيي ”أحداث العشرية السوداء“ بسيناريو رديئ الإخراج

2021-10-15 / 3:54 مساءً
Photo of طرفاية: المجلس الإقليمي يعقد دورة استثنائية لإحداث لجن دائمة

طرفاية: المجلس الإقليمي يعقد دورة استثنائية لإحداث لجن دائمة

2021-10-15 / 1:41 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب.. المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يواصل أشغاله

بمشاركة المغرب.. المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يواصل أشغاله

2021-10-15 / 1:32 مساءً
Photo of أندري أزولاي: التنوع في صلب حداثة المجتمع المغربي

أندري أزولاي: التنوع في صلب حداثة المجتمع المغربي

2021-10-15 / 11:50 صباحًا
Photo of من الاتحاد الافريقي.. المغرب: تضامن المملكة مع البلدان الإفريقية لم يعد يحتاج دليلا

من الاتحاد الافريقي.. المغرب: تضامن المملكة مع البلدان الإفريقية…

2021-10-15 / 9:19 صباحًا
Photo of محلل سياسي : وهبي امام فرصة لا تعوض

محلل سياسي : وهبي امام فرصة لا تعوض

2021-10-14 / 6:47 مساءً
Photo of الملك يعين ايت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية ويعفي الرميلي

الملك يعين ايت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية ويعفي…

2021-10-14 / 4:23 مساءً
Photo of مفاوضات بين تركيا والمغرب لبيع طائرات مسيرة مسلحة

مفاوضات بين تركيا والمغرب لبيع طائرات مسيرة مسلحة

2021-10-14 / 3:58 مساءً
Photo of دنو الآجال القانونية يدفع حكومة أخنوش للتعجيل بإعداد مشروع المالية الجديد

دنو الآجال القانونية يدفع حكومة أخنوش للتعجيل بإعداد مشروع…

2021-10-14 / 3:32 مساءً
Photo of “اليونسكو” يعيد تعيين أودري أزولاي مديرة عامة للمنظمة

“اليونسكو” يعيد تعيين أودري أزولاي مديرة عامة للمنظمة

2021-10-14 / 2:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق