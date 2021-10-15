بالفيديو.. أكاديمية البيضاء ترد على وقفة التلاميذ المكفوفين: “مجرد مغالطات”

هبة بريس ـ طارق عبلا

أقدم صبيحة اليوم عدد من التلاميذ المكفوفين و ضعاف البصر رفقة أولياء أمورهم على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات بسبب ما اعتبروه إجحافا و حيفا في حقهم بخصوص قرارات “التربية الدامجة”.

و تنويرا للرأي العام لتسليط الضوء على وجهة نظر الأكاديمية، زارت هبة بريس مقر الأكاديمية والتي تفاعلت بشكل إيجابي مع أسئلة هبة بريس كما هو موثق في الفيديو أسفله.

و في هذا الصدد، أكدت بشرى أعريف المديرة الإقليمية لمديرية الدار البيضاء أنفا أنه وفي غياب أي إخبار أو تواصل مع إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات أو المديرية الإقليمية للدار البيضاء أنفا ، تفاجأت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات بقدوم بعض التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر وأولياء أمورهم أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.

وفور علمها بحضورهم، تضيف ذات المسؤولة، استقبلت لجنة منها بتكليف من مدير الأكاديمية تضم المديرة الإقليمية لمديرية الدار البيضاء أنفا و رئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية ممثلين عن التلاميذ والاباء بحضور مدير المنظمة العلوية للمكفوفين لمعرفة أسباب الحضور.

وقد تبين وفق المديرة الإقليمية للتعليم أن بعض الإشاعات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة هي من دفعتهم إلى الحضور وذلك من خلال تخوفهم من اتخاذ قرارات قد تحرم تلاميذ المنظمة العلوية للمكفوفين من متابعة دراستهم عبر تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة.

وتنويرا للرأي العام تؤكد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات أن الأخيرة لم تتخذ أي قرار يخص المنظمة العلوية للمكفوفين أو تمدرس التلاميذ بالمنظمة وأن ما يروج هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

كما أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات أنها تقوم بتنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة وفق مقتضيات القرار الوزاري 047.19 الصادر في 24 يونيو 2019 بشأن التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة ، وذلك من خلال توفير شروط النجاح للأطفال ذوي الإعاقة بتكييف التعلمات وطرائق وتقنيات العمل مع قدراتهم وخصوصيات كل صنف من أصناف الإعاقة وفق مشاريع بيداغوجية فردية.

و هذا مقتطف من تصريح بشرى أعريف المديرة الإقليمية للتعليم بنيابة الدار البيضاء أنفا:

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