ضعاف البصر يحتجون و أكاديمية التربية و التكوين بالبيضاء ترد على المغالطات

2021-10-15 / 4:27 مساءً
0

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of دموع وانهيار شاب طموح بتيط مليل بعد حرمانه من فتح مشروع روض أطفال:” تا يشجعو الشباب على الهجرة”

دموع وانهيار شاب طموح بتيط مليل بعد حرمانه من…

2021-10-15 / 4:11 مساءً
Photo of غضب واستياء آباء وأولياء تلاميذ مدرسة عمومية بالبيضاء بسبب توقيت التمدرس

غضب واستياء آباء وأولياء تلاميذ مدرسة عمومية بالبيضاء بسبب…

2021-10-15 / 1:07 مساءً
Photo of مراكش : قاصر تتهم والدها باغتاصبها وفض غشاء بكارتها

مراكش : قاصر تتهم والدها باغتاصبها وفض غشاء بكارتها

2021-10-15 / 12:08 مساءً
Photo of السرطان يحول حياة ربيعة إلى جحيم و بدموع مؤترة تناشد المحسنين

السرطان يحول حياة ربيعة إلى جحيم و بدموع مؤترة…

2021-10-15 / 12:25 صباحًا
Photo of تدخلات أمنية قوية واعتقالات في حق أساتذة التعاقد بمسيرة الرباط

تدخلات أمنية قوية واعتقالات في حق أساتذة التعاقد بمسيرة…

2021-10-14 / 9:02 مساءً
Photo of الأساتذة المتعاقدون.. من وقفة احتجاجية الى مسيرة نحو البرلمان والأمن يتدخل لمنعها

الأساتذة المتعاقدون.. من وقفة احتجاجية الى مسيرة نحو البرلمان…

2021-10-14 / 8:16 مساءً
Photo of الرباط.. الأساتذة المتعاقدون يعودون للإحتجاج مع بداية الدخول المدرسي

الرباط.. الأساتذة المتعاقدون يعودون للإحتجاج مع بداية الدخول المدرسي

2021-10-14 / 8:06 مساءً
Photo of مراكش : قاصر تتهم والدها باغتاصبها وفض غشاء بكارتها

مراكش : قاصر تتهم والدها باغتاصبها وفض غشاء بكارتها

2021-10-14 / 6:40 مساءً
Photo of الكوميدي “دريوشتي” يتعرض للتهديد بالتصفية الجسدية من طرف “يويتوبرز ” بالدارالبيضاء

الكوميدي “دريوشتي” يتعرض للتهديد بالتصفية الجسدية من طرف “يويتوبرز…

2021-10-14 / 5:44 مساءً
Photo of لحظة خروج المتهمة في ملف ”حمزة مون بيبي“ والمعروفة ب”سكينة غلامور“ من السجن

لحظة خروج المتهمة في ملف ”حمزة مون بيبي“ والمعروفة…

2021-10-14 / 1:53 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق