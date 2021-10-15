ألمانيا ترفع المغرب من قائمة مناطق الخطورة الوبائية

هبة بريس - وكالات

رفعت ألمانيا تونس والمغرب والجزائر من قائمتها الخاصة بالمناطق ذات الخطورة المرتفعة للعدوى بكورونا.

وأعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة أنه تم أيضا رفع سريلانكا وفيجي من القائمة.

ويعني ذلك أنه لن يُفرض على المسافرين القادمين من هذه البلدان الخضوع لحجر صحي عند دخول ألمانيا.

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