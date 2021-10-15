على عكس المتداول .. نورة فتحي ضحية السياسي “تشاندراشيخار”

2021-10-15 / 2:22 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر استدعاء الفنانة المغربية نورة فتحي، للتحقيق معها على خلفية قضية غسيل الأموال.

الأمر الذي نفته وكالة الأنباء الهندية، حيث كشفت أن الشرطة الهندية قامت باستدعاء فتحي من أجل الإستماع إلى أقوالها بخصوص القضية المرفوعة ضد السياسي تشاندراشيخار وزوجته الممثلة ماريا بول، التي كانت الممثلة والراقصة المغربية إحدى ضحاياهما.

و في سياق متصل ، يتوقع أن يتم استدعاء الممثلة جاكلين فرنانديز إلى التحقيق، اليوم الجمعة، كونها أيضا من بين ضحايا السياسي السالف الذكر وزوجته، اللذان يواجهان عدة تهم.

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