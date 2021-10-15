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برنامج محو الأمية بالمساجد.. استهداف تسجيل 300 ألف مستفيد

2021-10-15 / 1:53 مساءً
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هبة بريس

تستهدف وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تسجيل 300 الف مستفيد في برنامج محور الامية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2021 /2022.

وأبرزت الوزارة في بلاغ حول “حصيلة الاصلاحات و التدابير المتخذة في برنامج محو الامية بالمساجد خلال سنة 2021 وتلك المبرمجة لسنة 2022 “، ان عدد المستفيدين من برنامج محو الامية بالمساجد من سنة 2000 الى سنة 2021 بلغ ما مجموعه 3 ملايين و911 الف و384 مستفيد.

وبخصوص الموسم الدراسي 2020 /2021، أشارت الوزارة الى أن عدد المسجلين في المستوى الاول والمستوى الثاني بالبرنامج بلغ 283 الف و758 في الوسطين القروي والحضري، من بينهم 116 الف و945 من الاناث في الوسط الحضري مقابل 257 الف و981 في الوسط القروي.

وحسب المصدر ذاته،بلغ عدد المسجلين في المستوى الاول في الوسطين القروي والحضري 200 الف و293 من بينهم 89 الف و584 من الاناث في الوسط الحضري مقابل 177 الف و616 في الوسط القروي، فيما بلغ عدد المسجلين في المستوى الثاني 83 الف و465 ، من بينهم 27 الف و361 من الاناث في الوسط الحضري مقابل 80 الف و365 في الوسط القروي.

واشار البلاغ الى أن عدد المساجد بلغ 6677 فيما بلغ عدد مؤطري الدروس 7959 وعدد المنسقين والمستشارين التربويين 1188 وعدد المكونين التربويين 401 .

وفي ما يتعلق بالمشاريع المبرمجة لسنة 2022، تستهدف الوزارة اعتماد حوالي 10 الاف مؤطر ببرنامج محو الأمية بالمساجد والتوسع في المجال القروي بنسبة 5 في المائة وتوسيع الاستهداف في صفوف الذكور والتوسيع المتدرج لاستيعاب الناجحين في المستوى الاول بالمستوى الثاني الى 65 في المائة اي يزيادة 25 في المائة.

كما تستهدف الوزارة اعداد المنهاج الجديد للمستوى الثاني من برنامج محو الامية بواسطة التلفاز والانترنت (التعلم عن بعد) وارساء نظام الاشهاد وتمكين المستفيدين من ولوج الممرات التعليمية وباقي الانظمة الوطنية للتكوين والتاهيل.

وأشارت الوزارة الى أن مشاريعها تتضمن أيضا تنزيل مقتضيات العقدة البرنامج على المشاريع والاهداف والنتائج بالبرنامج في اطار اللاتمكز الاداري ومسايرة لغايات النموذج التنموي الجديد بالمملكة، وتفعيل مقتضيات محو الامية في القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الى جانب انجاز درسات ميدانية حول البرنامج.

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