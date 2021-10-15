أثناء صلاة الجمعة.. مجزرة داخل مسجد بأفغانستان تحصد 32 قتيلاً

2021-10-15 / 12:42 مساءً
4
هبة بريس - وكالات

للأسبوع الثاني على التوالي، استهدف تفجير أحد المساجد جنوب أفغانستان. فقد هزّ انفجار عنيف، اليوم الجمعة، مسجدا شيعيا في مدينة قندهار جنوب البلاد،.

ووقع الانفجار في وسط المدينة أثناء صلاة الجمعة، التي يشارك فيها عدد كبير من السكان.

في حين أشارت مصادر طبية إلى وقوع 32 قتيلاً، وأكثر من 53 جريحاً، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الولايات المتحدة تعلن رفع قيود دخول أراضيها بالنسبة للمسافرين الملقحين

الولايات المتحدة تعلن رفع قيود دخول أراضيها بالنسبة للمسافرين…

2021-10-15 / 7:21 مساءً
Photo of إصابات جراء إطلاق نار في مطار مكسيكو سيتي

إصابات جراء إطلاق نار في مطار مكسيكو سيتي

2021-10-15 / 6:58 مساءً
Photo of ماكرون يؤبن آخر المحاربين القدامى بالحرب العالمية الثانية

ماكرون يؤبن آخر المحاربين القدامى بالحرب العالمية الثانية

2021-10-15 / 6:41 مساءً
Photo of النرويج ترجح “المرض العقلي” وراء هجوم قوس الرماية

النرويج ترجح “المرض العقلي” وراء هجوم قوس الرماية

2021-10-15 / 6:18 مساءً
Photo of السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين

السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين

2021-10-15 / 4:12 مساءً
Photo of 4 قتلى وأزيد من 20 مفقودا جراء غرق قارب مهاجرين بسواحل إسبانيا

4 قتلى وأزيد من 20 مفقودا جراء غرق قارب…

2021-10-15 / 3:29 مساءً
Photo of ألمانيا ترفع المغرب من قائمة مناطق الخطورة الوبائية

ألمانيا ترفع المغرب من قائمة مناطق الخطورة الوبائية

2021-10-15 / 2:40 مساءً
Photo of دراسة: قضاء 5 دقائق بوسائل التواصل الاجتماعي كافيا للتسبب بالاكتئاب

دراسة: قضاء 5 دقائق بوسائل التواصل الاجتماعي كافيا للتسبب…

2021-10-15 / 12:24 مساءً
Photo of “الصحة العالمية” تدق ناقوس الخطر: ارتفاع وفيات داء السل لأول مرة منذ عقد

“الصحة العالمية” تدق ناقوس الخطر: ارتفاع وفيات داء السل…

2021-10-15 / 11:33 صباحًا
Photo of عمدة باريس تفوز بترشيح الحزب الاشتراكي لانتخابات الرئاسة الفرنسية

عمدة باريس تفوز بترشيح الحزب الاشتراكي لانتخابات الرئاسة الفرنسية

2021-10-15 / 11:00 صباحًا

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق