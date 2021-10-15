أثناء صلاة الجمعة.. مجزرة داخل مسجد بأفغانستان تحصد 32 قتيلاً

هبة بريس - وكالات

للأسبوع الثاني على التوالي، استهدف تفجير أحد المساجد جنوب أفغانستان. فقد هزّ انفجار عنيف، اليوم الجمعة، مسجدا شيعيا في مدينة قندهار جنوب البلاد،.

ووقع الانفجار في وسط المدينة أثناء صلاة الجمعة، التي يشارك فيها عدد كبير من السكان.

في حين أشارت مصادر طبية إلى وقوع 32 قتيلاً، وأكثر من 53 جريحاً، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

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