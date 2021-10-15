عمدة باريس تفوز بترشيح الحزب الاشتراكي لانتخابات الرئاسة الفرنسية

2021-10-15 / 11:00 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

فازت عمدة باريس آن هيدالغو بترشيح الحزب الاشتراكي لخوض انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2022، في وقت تظهر الاستطلاعات أنها لن تحصل إلا على ما بين أربعة وسبعة في المئة من نوايا التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا للنتائج التي تشمل أكثر من 90% من الأصوات التي تم فرزها، حصلت هيدالغو التي كانت تُعتبر على نطاق واسع المرشحة الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي، على أكثر من 72% من الأصوات في هذه الانتخابات الحزبية الداخلية ضد منافسها الوحيد، وزير الزراعة السابق ستيفان لو فول، على ما أعلن السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور.

VDO.AI
والمرشحة البالغة 62 عاما هي ابنة مهاجرين قدموا من إسبانيا. وسيتعيّن عليها توسيع حضورها على الصعيد الوطني إذا كانت تتطلع لتصبح أول رئيسة لفرنسا.

وتشغل هيدالغو منصب عمدة باريس منذ 2014. وهي من مواليد الأندلس في جنوب إسبانيا، وهاجرت إلى فرنسا مع والديها في سن الثانية وحصلت على الجنسية الفرنسية في سن الرابعة عشرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أثناء صلاة الجمعة.. مجزرة داخل مسجد بأفغانستان تحصد 32 قتيلاً

أثناء صلاة الجمعة.. مجزرة داخل مسجد بأفغانستان تحصد 32…

2021-10-15 / 12:42 مساءً
Photo of دراسة: قضاء 5 دقائق بوسائل التواصل الاجتماعي كافيا للتسبب بالاكتئاب

دراسة: قضاء 5 دقائق بوسائل التواصل الاجتماعي كافيا للتسبب…

2021-10-15 / 12:24 مساءً
Photo of “الصحة العالمية” تدق ناقوس الخطر: ارتفاع وفيات داء السل لأول مرة منذ عقد

“الصحة العالمية” تدق ناقوس الخطر: ارتفاع وفيات داء السل…

2021-10-15 / 11:33 صباحًا
Photo of المرزوقي: لا أعترف بقيس سعيد رئيسا شرعيا لتونس

المرزوقي: لا أعترف بقيس سعيد رئيسا شرعيا لتونس

2021-10-15 / 9:27 صباحًا
Photo of البابا: الإجهاض جريمة قتل

البابا: الإجهاض جريمة قتل

2021-10-14 / 10:47 مساءً
Photo of قيس سعيّد يسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي

قيس سعيّد يسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق…

2021-10-14 / 8:30 مساءً
Photo of إيطاليا تعلن إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل صقلية

إيطاليا تعلن إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل صقلية

2021-10-14 / 8:02 مساءً
Photo of الجزائر تدعي تعرض جنود لها لاعتداء “ارهابي “في الحدود مع المغرب

الجزائر تدعي تعرض جنود لها لاعتداء “ارهابي “في الحدود…

2021-10-14 / 7:40 مساءً
Photo of الكونغو الديمقراطية تعلن رصد ثاني حالة إصابة بفيروس إيبولا

الكونغو الديمقراطية تعلن رصد ثاني حالة إصابة بفيروس إيبولا

2021-10-14 / 5:50 مساءً
Photo of إيطاليا.. فرض بطاقة مرور خضراء للملقحين ضد كورونا

إيطاليا.. فرض بطاقة مرور خضراء للملقحين ضد كورونا

2021-10-14 / 2:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق